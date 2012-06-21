Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні в місті Самбір на Львівщині відкриють вуличну виставку, де розкажуть-покажуть «Історію повстанської плівки». Сім років тому ветеран Української повстанської армії Богдан Ряпич передав львівському музею «Територія терору» унікальну фотоплівку, яка зберігала тривалими десятиріччями зображення борців за волю України. Примітно, що деяких повстанців, зафіксованих на ній, панові Богдану вдалося ідентифікувати. Відшукати ж цю історичну фотоплівку йому вдалося вже у часи державної незалежності України.
На основі цієї повстанської фотоплівки вдалося виготовити цілу серію світлин учасників українського підпілля, поінформували в прес-службі ОДА. Ці фото й склали експозицію, яку розробили працівники музею «Територія терору». Тепер виставка вперше залишила Львів і «оселяється» до 9 квітня в історико-краєзнавчому музеї «Бойківщина» в Самборі. І не випадково. Адже саме в цьому місті жив і працював Богдан Ряпич. Після показу в цьому музеї експозицію розмістять в одній із шкіл райцентру.