Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
«Газпром» повідомив «Нафтогаз», що буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту.
«Газпром» і «Нафтогаз України» офіційно розпочали переговори про розірвання контрактів на постачання і транзит, повідомив журналістам заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв.
«Минулого тижня відбулася зустріч представників «Газпрому» і «Нафтогазу України», переговорний процес у рамках процедури із розірвання контрактів на постачання і транзит газу почався», — сказав він.
«Крім того, «Газпром» ще раз повідомив «Нафтогаз», що оскаржуватиме рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного контракту. Апеляцію за цією справою буде подано до кінця березня», — додав він.
Повідомлялося, що зустріч представників «Нафтогазу України» і «Газпрому» для обговорення спірних питань відбудеться до кінця березня.
28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію на суму 4,63 млрд доларів за недопостачання «Газпромом» обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі, російський газовий монополіст повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь «Нафтогазу».
У відповідь «Газпром» заявив про розірвання контрактів з Україною і повернув «Нафтогазу» передоплату за березень.