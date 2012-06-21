Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Маріуполі на півдні Донеччини нинішня календарна весна більше нагадує зиму: мінусова температура, періщать дощі із мокрим снігом, однак тим часом сюди вже почали повертатися окремі перелітні птахи. Приміром, на минулі вихідні місцеві жителі побачили у небі над містом клин диких гусей. Про повернення згаданих птахів, а також журавлів до Приазов’я повідомили й орнітологи Національного природного парку «Меотида».
За словами фахівців, у цій ситуації більшу загрозу для пернатих можуть складати не морози, а великий шар снігу, що ускладнює пошук звичних для гусей кормів. Вже очевидно, що птахам за нинішніх умов буде непросто на півночі області, а ось на територіях поблизу Азовського моря прогодуватися їм значно легше. В останні дні у Приазов’ї періодично зривається дощ зі снігом, а вночі температура опускається до мінусових позначок –1-4 градуси.