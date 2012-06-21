Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Удруге у Львові з 1 до 6 травня відбудеться класичної гітари GuitarVik. Його присвячують видатному гітарному педагогові, кандидату мистецтвознавства, доцентові Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка Вікторії Сидоренко.
Творче спілкування, обмін досвідом і концертні виступи найкращих виконавців на класичній гітарі в Україні – ось тріада, що визначатиме суть фестивалю. Виступлять не лише солісти-гітаристи, а й ансамблі з різних регіонів України. На учасників цього музичного свята згідно з програмою чекають майстер-класи з питань гітарного виконавства та методичні поради, репрезентація нотної збірки для гітаристів-початківців. Подивляться учасники фестивалю й фільм-спогад про Вікторію Сидоренко. Під час концертних виступів звучатиме гітарна музика від бароко до сучасності.