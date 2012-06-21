Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішнього року на Сумщині місцевими бюджетами та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на організацію громадських робіт виділено майже 18 мільйонів гривень, або на третину більше, ніж торік. За перший квартал використано 1,1 мільйона гривень.
Як зазначає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, цьогорічна весна дещо запізнилася, тож у короткі терміни слід провести благоустрій населених пунктів, місць поховань, придорожніх смуг, соціальних об’єктів, парків тощо.
Організація оплачуваних громадських та інших тимчасових робіт – важлива ланка роботи центрів зайнятості Сумщини, яка не тільки знижує напругу на ринку праці, а й сприяє впорядкуванню територій, особливо навесні та у передсвяткові дні. Для людей без постійної роботи є можливість заробити і тим самим підтримати сімейний бюджет.
Планується, що впродовж року до оплачуваних громадських робіт будуть залучені понад п’ять тисяч осіб, а їхня середньомісячна зарплата становитиме мінімальну і вище.
Для цього служба зайнятості тісно співпрацює з органами влади та місцевого самоврядування.