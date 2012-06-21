Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники ГУ Національної поліції в Харківській області затримали 27-річних безробітних, наркозалежних чоловіків, один з яких виявився мешканцем Чернігівської області, а інший – раніше судимим харків’янином. Вони, як повідомляє сайт новин Харків Х, телефонували довірливим пенсіонерам, представляючись правоохоронцями, і пропонували їм «вирішити питання» з непритягненням їх родичів до кримінальної відповідальності за нібито скоєні неправомірні дії.
«За півроку зловмисники встигли обдурити щонайменше 25 людей, таким чином вони «заробили» майже півмільйона гривень. Наразі перевіряється їх причетність до інших подібних злочинів, а також розшукуються їхні спільники», – розповіли в ГУ Національної поліції в Харківській області.
Цей факт кваліфікували як «шахрайство». Злочинцям загрожує провести за гратами до трьох років кожному.