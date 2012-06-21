Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові здійснено напад на патрульного, який прибув на виклик з приводу домашнього насильства. За повідомленням інформаційного агентства STATUS QUO громадянин, який порушував громадський порядок, покусав поліцейського, котрий намагався вгамувати сімейного дебошира. Цей інцидент занесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.
Як сказано в реєстрі, Дзержинський районний суд Харкова задовольнив клопотання слідчого і призначив судово-медичну експертизу у цій справі. Кримінальне провадження було відкрито ще 10 квітня за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.342 КК України (опір представникові правоохоронного органу).
Лікарі діагностували у потерпілого правоохоронця покусані рани на обох руках і гематому на лівому передпліччі.
Під час досудового розслідування жінка, яку викликала поліцію, як свідка сімейного конфлікту, підтвердила, що чоловік чинив опір поліцейським, поводився агресивно і завдав представнику правоохоронних органів відповідні травми.