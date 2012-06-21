Згідно з законодавством, майно, яке було стягнуто на користь держави (це в основному, конфіскат, від канцтоварів до автомобілів), і не було реалізоване на торгах, може бути передано на благодійні цілі. Майно може передаватися дитячим будинкам, будинкам дитини, державним органам, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням та благодійним фондам.
«Рішення про передачу приймає комісія, до якої входять представники від державної виконавчої служби, представник митниці, яка безпосередньо конфіскувала товар, фіскальної служби та фінансової служби (найчастіше це представник органів місцевого самоврядування), – зазначив оглядачеві «Урядового кур’єра» гендиректор ДП «СЕТАМ» OpenMarket Віктор Вишньов. – Рішення про те, кому саме передати майно, приймає саме ця комісія. СЕТАМ до цієї комісії не входить і впливати на рішення не може».
Перелік майна, яке пропонується для безоплатної передачі, можна побачити на сайті держпідприємства (om.gov.ua) в розділі «Безоплатна передача». Там теж міститься інформація про терміни, перелік та порядок подання документів для бажаючих отримати майно безкоштовно.