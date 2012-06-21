Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Одарка Дьома-Пісна з Умані стала однією із 50 найкращих художниць світу в 2018 році за версією міжнародного каталогу Woman’s Еssence. Таке визнання вона одержує вдруге. Навесні минулого року в цьому каталозі було представлено чотири її картини з італійської колекції.
Українську художницю закордонні поціновувачі помітили ще на виставці в іспанській Сарагосі у вересні 2016-го. Потім вона презентувала свої роботи у Парижі. Пише картини мастихіном (художній шпатель) у стилі арт-наїв (один із напрямів примітивізму). Створила близько 400 робіт. Показує їх в Україні, Іспанії, Італії, Грузії, Франції, Австрії та Великій Британії. Її картини є в багатьох приватних колекціях, у музеях та лікарнях. Вони емоційні, сповнені любові до навколишнього світу, часто вражають незвичним поглядом, своєрідним підходом, романтичним настроєм. Саме почуття, як пояснила художниця, допомагають визначитися, в якому кольорі писати.
Свою першу картину вона намалювала пензлем в 11 років. На рожевому тлі зобразила тюльпани такого самого кольору. Назвала «Тюльпани для мами». Художниця за освітою філолог. Малювати ж училася самостійно, довго експериментувала, шукала свій стиль. За приклад брала Ван Гога, Модільяні, Моне. Техніка багато в чому — саме від них.
Арт-наїв, як вважає художниця, дуже гарно передає емоції. «Це коли ти тільки щось побачив, пережив і одразу втілюєш», — пояснює Одарка.
Вона радить молодим українським художникам не зволікати і не вважати, що реалізовуватися за кордоном складно. За її словами, наразі талановитих українців охоче сприймає світ.