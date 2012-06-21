Американська компанія Apple відкриє старт продажів нової лінійки iPhone 12 вже на початку жовтня. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на авторитетного інсайдера Джона Проссера.

Першими на полицях магазинів електроніки з'являться моделі iPhone 12 Mini і iPhone 12. Обидва смартфони будуть доступні в 3-х конфігураціях пам'яті: 64, 128 і 256 ГБ.

Опублікована Проссером інформація відповідає більш раннім витокам, в яких говорилося, що першими в продаж надійдуть тільки дві моделі «яблучних» смартфонів з нової серії.

Очікується, що iPhone 12 Mini буде коштувати в районі 699-749 доларів. Орієнтовна ціна його «старшого брата» iPhone 12 складе 799-849 доларів.

Точну дату презентації і старту продажів Apple оголосить трохи пізніше. У новому поколінні iPhone 12 все-тики буде телефон з маленьким екраном.

Інсайдер DuanRui розмістив у своєму Тwitter-акаунті фотографії упаковки чохлів для нових смартфонів компанії Apple. На них вказано 4 моделі: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. У найменшому смартфоні діагональ екрану становитиме 5,4 дюйма, у середніх – 6,1 дюйма, а найбільший отримає 6,7-дюймовий екран.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»