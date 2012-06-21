Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Під такою назвою в Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відкрилася виставка, присвячена 125-ій річниці від дня народження відомого слобожанського краєзнавця та педагога Павла Сапухіна, якого на Сумщині справедливо вважають основоположником краєзнавчого руху.
Виставку, яку презентували під час обласної науково-краєзнавчої конференції з он-лайн зв’язком «Краєзнавство Сумщини в контексті вивчення історичної, духовної і культурної спадщини регіону», на основі фонду Павла Сапухіна підготував колектив Сумського обласного краєзнавчого музею.
До експозиції ввійшли майже 80 історичних експонатів, що стосуються життя і праці ювіляра. З-поміж них – свідоцтво про народження, атестат на звання учителя середньої школи, листи, рукописи краєзнавчих досліджень, світлина 1918 року, на якій Павло Сапухін серед членів товариства «Просвіта» тощо.
На неперехідному значенні краєзнавчої спадщини відомого земляка наголосили директор Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки Тетяна Фролова, директор Сумського обласного краєзнавчого музею Владислав Терентьєв, рідні ювіляра, краєзнавці, історики.