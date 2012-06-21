Розпочав діяльність Цільовий фонд за участі багатьох партнерів для відновлення миру та розвитку Донбасу під управлінням Світового банку. Уряди Канади та Швеції вже зробили перші внески (2 мільйони євро) для відновлення миру та розвитку Донбасу під управлінням Світового банку, який надаватиме підтримку в подоланні соціально-економічних наслідків військових дій. Рішення про початок діяльності було ухвалено на засіданні Ради директорів Фонду.
Фонд управляє внесками міжнародного донорського товариства, спрямованими на відновлення миру та розвиток Донбасу за загальної координації Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Початкове фінансування, передбачене Фондом, буде використано для фінансування трьох пріоритетних проектів у межах Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України та Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб, яку було розроблено профільним відомством спільно з місцевими громадами та затверджено Кабінет Міністрів наприкінці 2017 року.
Як адміністратор Фонду Світовий банк прагне підтримати уряд України у впровадженні Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та Державної цільової програми у вирішенні соціальних та економічних питань кризи.
«Конфлікт, що й досі триває на сході України, кидає довгу тінь на економіку в цілому та на потенціал вашої країни і впливає на життя мільйонів вразливих верств населення сходу, — сказала директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. — Цільовий фонд за участі багатьох партнерів підтримує уряд України у наданні допомоги внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і громадам, які їх приймають. Усі вони постраждали від кризи й потребуватимуть медичної, психосоціальної підтримки, а також створення робочих місць, розвитку підприємництва та гарантованої соціальної допомоги».
«Ми щиро вдячні міжнародним партнерам за підтримку в питанні допомоги громадянам та місцевим громадам, які зазнали негативних наслідків збройної агресії РФ у Криму та на сході, щодо подолання цих наслідків та створення умов для забезпечення довгострокового миру в Україні. Завданням Цільового фонду є, зокрема, створення нової якісної системи ухвалення стратегічних рішень і зв’язку між цими рішеннями та імплементаційними зусиллями», — зазначив очільник МТОТ Вадим Черниш.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»