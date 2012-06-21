Всесвітньо відомий французький актор Жан Рено побував у гостях у Президента Петра Порошенка. Нині митець знімається в українсько-французькому фільмі «Останній крок», який підтримує коштами державний бюджет України («Урядовий кур’єр» писав про цю знакову подію в номері за 14 березня).
Останнім часом кількість вироблених в Україні фільмів істотно зростає. Лише впродовж останніх двох років їхня кількість зросла вдвічі. Президент зауважив, що позаторік було знято і вийшло на екрани 35 українських фільмів — це найбільша кількість за часів незалежності. Глава держави висловив сподівання, що вітчизняні кіновиробники зможуть створювати понад 120 кінострічок на рік.
«Надзвичайно цікаво почути ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це символ відновлення української кіноіндустрії. Всі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно», — звернувся Петро Порошенко до актора, зустрічі з яким він дуже радий, оскільки давно вважає себе шанувальником його таланту.
Він відзначив важливість участі Жана Рено в українсько-французькому фільмі «Останній крок» і висловив упевненість, що ця нова стрічка матиме великий успіх. «Ваша участь у цьому фільмі буде гарною рекламою для України», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
А Жан Рено розповів президентському подружжю, що відвідав Українські Карпати, де відбувалася частина зйомок, і вражений красою природи. «Чудове місце — озеро Синевир», — щиро поділився враженнями актор.
«Уперше працюю з українською командою, — провадив далі Жан Рено, висловивши думку, що нині кінопродюсери мають звернути більшу увагу на Україну для зйомок фільмів. — Дуже важливо вміти розповідати історію країни, оскільки це об’єднує, зцементовує людей, які можуть бачити свою історію».
Крім того, кіновиробництво вважається чудовим об’єктом для вкладення коштів. «Якщо інвестуєте долар в кіно — повертаєте три», — навів просту світову арифметику Жан Рено.
Петро Порошенко розповів гостеві, що торік ініціював зміни до українського законодавства, які передбачають преференції для виробництва кіно в країні. Підписав він і Закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає нові форми фінансової підтримки розвитку кіноіндустрії, зокрема надання державної субсидії для повернення частини витрат, здійснених суб’єктом кінематографії під час виробництва фільму.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»