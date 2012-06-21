Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті у лікарню з діагнозом «кір» потрапили 12 дітей, у тому числі двоє з ускладненням. Школу високогірного села Груники, що на території Углянської сільської ради на Тячівщині, закрили на карантин.
Засідання протиепідемічної комісії щодо вивчення ситуації із захворюваності на кір відбулося в Тячівській райдержадміністрації. Директор Груниківської ЗОШ І-ІІ ст. Тетяна Зеленько повідомила, що з початку квітня зафіксовано 54 випадки тривалого підвищення температури у дітей різного віку. У 15 з них нездужання обернулося захворюванням на кір.
Як повідомила головний лікар Углянської дільничної лікарні Ніна Стан, нині школу не відвідують 31 дитина, до медиків звернулися дванадцятеро, у тому числі двоє дітей нешкільного віку з ускладненням – пневмонією. Останніх скеровано в інфекційне відділення райлікарні, решта проходять лікування вдома.
На нараді в райдержадміністрації було зазначено, що різке погіршення ситуації щодо захворюваності на кір можна розцінювати як спалах цієї інфекції.
Основний прошарок хворих – не вакциновані діти, які через різні причини не пройшли завчасно щеплення. У розпорядженні углянських медиків на сьогодні наявні 55 вакцин від кору. Серед місцевих мешканців здійснюється роз’яснювальна робота щодо обов'язкової вакцинації дітей.
Щоб попередити розповсюдження кору та зменшити контактування між дітьми, в можливий інкубаційний період вирішено на шість днів призупинити навчання в Груниківській школі. Працівники лікарні здійснюватимуть щоденний моніторинг ситуації із захворюваністю і продовжать вакцинування тих жителів села, які досі не пройшли щеплення.