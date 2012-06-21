Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хоча на вулиці ще доволі прохолодно, в столиці вже почалися підготовчі роботи щодо запуску фонтанів, розташованих у центральній частині міста та в акваторії Русанівського каналу. Наразі триває процес розконсервації фонтану «Великий» та шести «малих» на Майдані Незалежності, а також роботи з монтажу насосного обладнання.
А ще до нового сезону готуються водограї. Уся ця водна краса за планом має розпочати свою роботу через місяць – із 1 травня 2018 року.
Директор комунального підприємства «Київводфонд» Світлана Козловська розповіла, що, згідно із запланованим графіком монтажних робіт, на всіх фонтанах проведуть підготовку чаш, санацію резервуарів чистої води, встановлено зовнішнє обладнання тощо. На світло-музичних водограях оновлять музичний репертуар, тож незабаром всі мешканці та гості столиці почують улюблені хіти як у самому серці столиці, так і на набережній в акваторії Русанівського каналу, повідомляють фахівці «Київводфонду» на своєму сайті і в мережі Інтернет.
Працюватимуть київські фонтани до 30 вересня 2018 року. А водяною світло-музичною феєрією можна буде насолоджуватися щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.