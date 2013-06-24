Сучасна політика підтримки сімей — це інвестиція в людський капітал і довгострокову стійкість країни. На цьому під час Форуму з питань догляду в Європі та Центральній Азії 2026 наголосила перший заступник міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.К

Форум покликаний прискорити розширення економічних можливостей жінок, сприяти гідній зайнятості та забезпечити інклюзивне й стійке економічне зростання в регіоні. Захід об’єднав майже 250 учасників з усієї Європи та Центральної Азії, зокрема представників урядів, міжнародних організацій, громадянського суспільства та бізнесу.

Людмила Шемелинець акцентувала, що повномасштабне вторгнення рф істотно змінило життя українських родин. Значно зросло навантаження на жінок, які часто самостійно виховують дітей та поєднують догляд із професійною діяльністю в умовах постійних безпекових викликів.К

«Забезпечення рівних економічних можливостей для жінок і чоловіків — це не лише питання соціальної справедливості. Це ключ до подолання викликів, які постали перед українським суспільством зокрема в умовах війни», — зазначила вона.

У відповідь на ці виклики держава системно розбудовує політику підтримки сімей з дітьми, створюючи умови для поєднання батьківства і професійної реалізації. Зокрема було запроваджено нові інструменти державної підтримки, спрямовані на комплексний супровід родин, — від періоду планування вагітності до моменту виходу батьків на роботу. Окрему увагу приділено створенню безпечного та недискримінаційного середовища на ринку праці.

У підсумку Людмила Шемелинець зазначила, що нові підходи до підтримки сімей формують цілісну систему, яка дає змогу зберігати трудовий потенціал, підтримувати економічну активність родин і зміцнювати стійкість держави, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.