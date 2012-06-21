Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Під час ревізій, проведених в управлінні праці та соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації та у виконавчому комітеті Смілянської міської ради, фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області виявили незаконне використання коштів державного бюджету, передбачених для надання житлових субсидій з метою оплати населенням житлово-комунальних послуг.
Як повідомила прес-служба управління, сума цих коштів становить понад 2,1 млн. грн. Через неповернення до бюджету невикористаних коштів субсидій сімома підприємствами-виробниками та постачальниками житлово-комунальних послуг, а також одним із управлінь праці державний бюджет недоодержав понад 1,3 млн. грн.
Також аудитори виявили, що житлові субсидії на оплату послуг із водопостачання та водовідведення, які зараховані КП «ВодГео» на особові рахунки одержувачів субсидій, були спрямовані на погашення заборгованості, що виникла на початку періоду отримання ними субсидій. Через це держбюджет зазнав 94 тис. грн. збитків
Призначення житлових субсидій громадянам, які мали заборгованість за спожиті комунальні послуги понад два місяці або не сплачували їх узагалі, призвело до зайвого використання коштів державного бюджету на суму понад 430 тис. грн.
Через приховування громадянами інформації про здійснення вартісної покупки (понад 50 тис. грн.) їм було зайво призначено та нараховано субсидій майже на 300 тис. грн.
За недодержання вимог законодавства з фінансових питань на двох посадових осіб одного з підконтрольних об’єктів складено протоколи для притягнення до адміністративної відповідальності. Також порушників попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства.