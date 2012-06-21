Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Сумської ОДА Микола Клочко у складі урядової делегації відвідав Латвійську Республіку.
За його словами, робоча поїздка виявилася корисною і ефективною. Під час зустрічей з прем’єр-міністром, президентом Латвійської Республіки, представниками тамтешніх бізнесових кіл окреслено широке коло питань економічної співпраці між прибалтійською країною та окремими областями України, зокрема, Сумською і Чернігівською.
Нинішнього року виповнюється 150 років з дня відкриття залізничного сполучення між районним центром Ромни та латвійським містом Лієпаї. Так як одна з гілок залізничного маршруту Нового Шовкового шляху пролягає Сумщиною, то відродження магістралі може слугувати важливим стимулом для розвитку регіону і виробництва вітчизняної продукції, а ринки Європи, зокрема, Північної, стануть для Слобожанщини більш доступними.
Як повідомив Микола Клочко, бізнес-кола Латвії після презентації Сумської області висловили зацікавленість у співпраці, зокрема, щодо створення підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.
Відповідно до цих намірів найближчим часом Посол Латвійської Республіки в Україні відвідає Сумщину для більш детального обговорення перспектив розвитку зовнішньоекономічних відносин.