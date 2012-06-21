Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У квітні-травні на Полтавщині з ініціативи голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка вперше проведуть спартакіаду серед представників об’єднаних територіальних громад.
Змагання складатимуться з кількох етапів. Спершу відбудуться відбіркові старти – внутрішні спартакіади об’єднаних громад з волейболу, міні-футболу, гирьового спорту, перетягування канату та інших видів спорту. Кращі колективи потраплять до обласних змагань. Суперфінал пройде 23 червня. Призери отримають сертифікати на придбання спортивної форми та інвентарю.
«Спартакіаду ОТГ проводимо вперше. Раніше до таких змагань залучали сільські ради. Минулого року в ній взяли участь і ОТГ. Нинішнього року ми зробимо змагання окремо для колективів фізкультури сільрад і об’єднаних громад», – повідомила голова Полтавського районного осередку ВФСТ «Колос» Світлана Рябота.
На спартакіаду запросять і спортивні колективи з сусідніх країн.
«Спортивні зв’язки повинні працювати на перспективу, щоб спортсменів товариства в подальшому запрошували на міжнародні змагання», –зазначив голова обласної організації «Колосу» Анатолій Головань.