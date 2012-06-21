Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже 4 тисячі гектарів лісових культур уже встигли висадити лісівники Рівненщини. Це майже 45 мільйонів сіянців: тобто, вважайте, по 45 маленьких дерев на кожного жителя області. До того ж, у Сарненському та Острозькому районах створено 20 гектарів нових лісів, на площах, де лісу раніше не було.
«Найбільші обсяги робіт виконали лісівники Сарненського, Клесівського, Соснівського, Березнівського, Рокитнівського лісгоспів. Загалом усі лісогосподарські підприємств за весну перевиконали річний план з посадки лісових культур. Заліснювали переважно зруби 2017 року, а також цьогорічні вирубки», – каже начальник Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Сухович. – Адже добре пам’ятаємо святе правило лісівника: скільки дерев зрубав, стільки ж і посади. Втім, в останні роки садимо значно більше, ніж рубаємо».