Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
«Золотом» українського фристайліста Олександра Абраменка на Олімпіаді в Пхенчхані цілком заслужено гордиться наша країна. Але до зимових Олімпійських ігор має стосунок й інший факт, яким теж маємо право пишатися. Це – тріумфальне досягнення виробників спортивного спорядження, яке сходить із конвеєра фабрики «Fischer» у закарпатському місті Мукачево.
У негласному заліку брендів, що заочно змагалися між собою в Пхенчхані, наша фабрика зайняла перше місце. Мукачівські лижі допомогли олімпійцям із різних країн і континентів вибороти загалом 89 медалей, із яких 35 «золоті», 33 «срібні» та 21 «бронзова». Цей медальний ужинок становить 55,6% від загальної кількості нагород, отриманих у Південній Кореї в лижних видах спорту ї.
Сенсаційну статистику оприлюднили днями на самому підприємстві, де нині працюють 1200 чоловік. Ця фабрика з 75-річною історією в новітній історії України отримала друге дихання завдяки австрійському інвестору. Нині вона випускає близько 3,5 тисячі пар лиж щодня, а протягом року – понад мільйон.
Лижі в Мукачеві виготовляють із чотирьох видів деревини – тополі, бука, берези і екзотичного камфорного дерева Фуми (закуповують у Кот-д'Івуарі та кількох країнах Африки). Власне українська деревина у загальному обсязі виробленої продукції становить 80%. За рік її переробляють 8 тисяч кубометрів.
Олімпійське «золото» Олександр Абраменко завоював на лижах із багаторічною історією – з назвою «Тиса». Таких лиж, як повідомили на фабриці, тут випускають близько 200 пар за рік, і ціна їх є доступною – 230-240 євро.
На сьогодні майже вся продукція «Фішера», до якої входять різні види спортивного спорядження, йде на експорт. Втім, статистика незабаром може змінитися в бік вітчизняного споживача: до замовлень долучилася українська армія.
Торік для ЗСУ із «Фішера» відправили першу партію лиж, які використовуватимуть спеціальні підрозділи. Це – універсальна модель, яка дозволить військовикам успішно пересуватися засніженими територіями під час виконання оперативних завдань.
Цікаво, що мукачівці виготовляють іменні екземпляри для відомих спортсменів і політиків. Серед них були такі як Нурсултан Назарбаєв, Олександр Лукашенко, Віктор Ющенко, Каха Каладзе та ще десятки відомих імен. На лижах цього підприємства закріпилися в еліті світового спорту біатлоністки Олена Зубрилова, Олена Петрова, Лілія Єфремова, лижниця Валентина Шевченко, фристайлісти Станіслав Кравчук і Енвер Аблаєв.
Яскравим виступом у Пхенчхані закріпив високі спортивні досягнення на мукачівських лижах Олександр Абраменко. До слова, він виконав прохання Олімпійського музею в Лозанні і передав йому свою «золоту» лижу з автографом. Мукачівська «Тиса» буде представлена в експозиції музею найвищих спортивних досягнень.