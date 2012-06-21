Про це «Урядовому кур’єру» повідомили в Інституті суспільно-економічних досліджень (ІСЕД), який оприлюднив Рейтинг інституційної досконалості українських міст, розрахований на базі міжнародних критеріїв забезпечення сталого розвитку громад. Найвищий бал — у Луцька. Серед міст-лідерів також Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне та Тернопіль. Найгірші показники мають Суми, Херсон, Сєвєродонецьк і Миколаїв.
Рейтинг сформовано на базі розрахунку індексу інституційної досконалості громад, що оцінює комплекс чинників, які разом визначають ставлення громад до ситуації в місті та країні, а також формують перспективи їхнього збалансованого розвитку. Розрахунки базуються на даних Четвертого всеукраїнського муніципального опитування мешканців обласних центрів, проведеного на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (ІRI) Соціологічною групою «Рейтинг».
«Рейтинг демонструє, які українські міста серед обласних центрів готові до сталого розвитку більше за інші. Йдеться саме про готовність, оскільки розрахунок включає інформацію про суб’єктивну оцінку самих мешканців міст. Ставлення громадян до поточної ситуації у своєму місті та в країні в цілому досить часто не корелює з об’єктивними даними щодо соціально-економічного становища в громаді в конкретний період часу», — вважає Ярослав Жаліло, директор з аналітичної роботи Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД).
Індекс інституційної досконалості розраховується на базі трьох груп показників: залучення членів громади до економічного розвитку, інтегрованість громади як самоврядної спільноти та суб’єкта управління, усвідомлення регіональної ідентичності членів громади.