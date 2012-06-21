Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівська міська рада вирішила відзначити День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування конкурсом. Точніше, обрати найкращого двірника.
І долучитися до цієї справи міг кожен львів’янин, варто лише було запропонувати свого кандидата-двірника на Фейсбук-сторінці «Гаряча лінія міста Львова». Переможця ж визначали за найбільшою кількістю згадування імені та прізвища того чи іншого двірника в коментарях під записом, «лайків», а також за зазначеною адресою, де він прибирає.
Понад 110 претендентів боролися за звання бути найкращим двірником міста Лева. І ось підсумки конкурсу підбили. Переможцем став шістдесятирічний двірник ЛКП «Південне» Мирослав Новоставський. У нагороду він отримав п’ятиденний тур містами та столицями деяких європейських країн. На екскурсіях у рідному Львові, а також у Кам’янці-Подільському побувають і ще п’ять двірників. Їм також вручили подяки і премії.
Відтепер, як повідомили у міській раді, конкурс на найкращого двірника у Львові оголошуватимуть щороку.