Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ніде правди діти, людям з інвалідністю часом зовсім нелегко адаптуватися до сучасного соціуму. Аби не пасти задніх, їм дуже необхідні сучасні засоби реабілітації. Протези, ортези, слухові апарати, окуляри та навіть автомобілі з ручним приводом – далеко неповний перелік того, що має гарантувати та забезпечити їм держава.
«У Державному бюджеті на 2017 рік було передбачено 977,6 мільйонів гривень на забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Що становило лише 60% від заявленої потреби і утворювало майже річну чергу за отриманням таких виробів. Уряд вишукав резерви фінансування, а отже обсяги програми було збільшено на 652 мільйони гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів між програмами Міністерства соціальної політики», – поінформував міністр Андрій Рева.
Він також подякував членам Бюджетного комітету Верховної Ради на чолі з Андрієм Павелком за те, що вони зробили можливим збільшення фінансування програми забезпечення засобами реабілітації, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
«Завдяки цьому рішенню у 2017 році вперше в повному обсязі було забезпечено осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Вони отримали понад 400 тисяч одиниць технічних виробів, з них: 13,8 тисяч крісел колісних, 73,4 тисяч протезно-ортопедичних виробів і понад 36,5 тисяч засобів реабілітації. У 2018 році на реалізацію програми передбачено на 150 мільйонів гривень більше, ніж у минулому році», – наголосив Андрій Рева.
Саме вирішення проблем фінансування дозволило Міністерству соціальної політики створити нову модель забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації, яка побудована на принципах адресності та прозорості.