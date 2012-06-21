Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Відповідно до указу Президента України районні військкомати області розпочали підготовку до чергового призову. Як повідомили в обласному військовому комісаріаті, згідно з планом Черкащина повинна поставити у стрій 577 призовників.
Призов проводитиметься до кінця травня. Ще з 1 березня працювали медичні комісії. Серед кращих районів у плані виконання поставлених завдань обласний військовий комісар Євген Курбет назвав Драбівський, Звенигородський, Христинівський і Чигиринський.
— Одна з найбільших проблем, — зауважив він, — явка на призовні дільниці. 13 тисяч призовників, а це більше 81 % з тих, кого викликали, не прийшли до військкоматів. Для прикладу, є населені пункти, де з півсотні призовників на дільницю прийшов лише один. Серед основних причин — трудова міграція за кордон та випадки, коли призовник не проживає за місцем реєстрації. До того ж, багато хто має проблеми зі здоров’ям. Понад 350 призовників мають пройти підготовку уже до травня, — наголосив посадовець.