Сила військових не лише у зброї. Не зважаючи на обстріли російських-окупаційних військ представники цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, продовжують виконувати свою місію. Головним у якій є співпраця з місцевим населенням. Сьогодні це був візит до Маріупольського міського дитячого будинку «Центр опіки». 140 вихованців радо зустріли давніх знайомих. Адже це не перші гостини військових у дитячому закладі. Діти запросили переглянути творчі здобутки й подарували військовим власноруч зроблені обереги.
Як повідомив «Урядовий кур’єр» представник групи цивільно-військового співробітництва, начальник центру цивільно-військового співробітництва капітан 1 рангу Андрій Косяковський, дякуючи волонтерам з Києва та Полтави, військові завезли підопічним м’які іграшки, одяг та медикаменти, а найголовніше –подарували увагу.