Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На вулицях приморського Маріуполя проводять випробування сучасної комунальної техніки. Як уточнили у міськраді, два потужні автомобільні пилососи у тестовому режимі попрацювали на вулицях Набережна і Торгова, випробовуючи можливість прибирати посипочний матеріал без використання ручної праці. Випробування підтвердили можливості нової техніки позбутися злежаних за зиму піску, солі, бруду тощо значно продуктивніше і швидше за працівників із прадавніми мітлами та совковими лопатами: за зміну можна прибрати непотріб відразу на кількох міських вулицях.
Згадані чотири пилососи на базі автомобілів Ford комунальне підприємство «Комунальник» змогло придбати на виділені із міського бюджету кошти у розмірі майже 17 мільйонів гривень. А повноцінне їх використання розпочнеться після відповідних погодних умов в ході запланованого весняного системного прибирання міських вулиць.