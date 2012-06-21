Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Двадцять третій тираж посібника «Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів» Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова занесено до «Книги рекордів України» в категорію «Видавництво» як найбільше перевидання освітньої книжки з медицини для лікарів України.
У посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування поширених хвороб внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. В посібнику йдеться про такі захворювання як пневмонія, бронхіальна астма, хронічний бронхіт, ревматоїдний артрит, хронічний гепатит, хронічний гастрит та коліт. Особливу увагу приділено невідкладним станам у терапії, лікуванню і профілактиці серцево-судинних патологій, гіпертонічної хвороби. «Посібники відображають тенденції та закономірності світової медицини. Сподіваємось, що це видання стане у пригоді як лікарям, так і студентам», – зазначив Юрій Мостовий, очільник кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, яка багато років готує цей довідник.
Історія посібника бере початок у 1999 році. Тоді він містив лише три розділи і нараховував кілька сотень примірників, а тепер друкується тисячними тиражами та має близько 800 сторінок практичних рекомендацій щодо лікування та діагностування хвороб. Двадцять третє видання зберегло формат попередніх книг, але воно тепер суттєво доповнене, розширене та стало найчисленнішим перевиданням медичного освітнього посібника.