Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Безробітні з Миколаєва почали освоювати нові професії: водій тролейбуса та водій трамвая. Навчання організовано Миколаївською обласною службою зайнятості на замовлення роботодавця КП «Миколаїв електротранс».
Як повідомив директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько, – «з огляду на специфіку професій водія трамвая і тролейбуса підібрати працівників досить непросто. Тому служба зайнятості пропонує навчання на замовлення роботодавця, що дозволяє підприємству отримати кваліфікованого робітника, а претендентам нову професію з гарантованим робочим місцем».
Під час навчання, яке триватиме близько півроку, слухачі опановують теорію та отримують практичні навички. Програма курсів передбачає навчання на спеціальні ділянці і стажування на тролейбусах і трамваях. Слухачів також навчать простих слюсарних та електромонтажних робіт, а навичок з технічного обслуговування тролейбуса і трамвая. Після завершення навчання кожен випускник отримає свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої професії і буде працевлаштований на КП «Миколаїв електротранс».