Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У зв’язку з підвищенням середньоденний температури і поліпшенням погодних умов, в Дніпровсько-Бузькому регіоні та акваторії морського порту Миколаїв значно зменшилася кількість льоду. Тож розпорядженням капітана порту оголошено завершення льодової кампанії.
За словами капітана Миколаївського морcького порту Павла Рябчикова, льодова кампанія 2018-го року було досить успішною, до роботи був залучений криголамний буксирний флот, який в повній мірі забезпечив безперебійну роботу морського порту і вантажних терміналів. Льодова кампанія в Миколаївському морському порту тривала лише десять днів та була оголошена через погіршення погодних умов. Миколаївський морський порт сполучений з морем Бузько-Дніпровським лиманським каналом, який проходить по Дніпро-Бузького лиману і річці Південний Буг. У порту працюють декілька десятків терміналів та компаній, діяльності яких не завадила короткотермінова льодова кампанія.