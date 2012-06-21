Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині ефективно впроваджують енергозберігаючі заходи у житловій та комунальній сферах, що діє згідно з обласною програмою з підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів.
Зі слів директора департаменту ЖКГ, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації Сергія Волкова, торік на реалізацію енергоефективних проектів з різних джерел фінансування залучено майже 262 мільйони гривень, що на 30 мільйонів більше від 2016 року. Крім того, на альтернативні види палива перевели ще 17 котелень. Завдяки цьому протягом минулого року вдалося зменшити споживання природного газу на 4,8 мільйона кубічних метрів.
У числі завдань на цей рік на підприємствах житлово-комунального господарства області – заготівля традиційного та альтернативного палива відповідно до технологічних потреб, оснащення виробничих об’єктів та споживачів комерційними та технологічними приладами обліку споживання енергоресурсів, проведення капітального та поточного ремонтів основного виробничого обладнання із застосуванням енергозберігаючих технологій.