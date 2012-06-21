Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»
Міністерство юстиції України розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського «Газпрому» 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
«Україна вже стягнула з «Газпрому» 100 мільйонів гривень до держбюджету. Що стосується активів на території інших країн, то у нас є план, який я не буду озвучувати, тому що це має бути сюрпризом для боржника», – зазначив міністр юстиції Павло Петренко.
Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітражний суд задовольнив вимоги «Нафтогазу України» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз України» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярдів доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 мільярди доларів на користь «Нафтогазу».
Пізніше стало відомо, що «Газпром» подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.