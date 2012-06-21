Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Про те, що місто Черкаси брудне, захаращене сміттям, відомо всім черкащанам. Важко знайти куточок, який би відповідав елементарним вимогам чистоти. Цими днями сам міський голова Анатолій Бондаренко разом із комунальниками пройшовся вулицями обласного центру і проінспектував, як їх прибирають. Ніби він не ходить щодня цими вулицями й не бачить розкиданого по всіх закутках сміття. Змусила, однак, організувати публічну перевірку велика кількість нарікань від жителів міста на засміченість, яка останнім часом значно збільшилася. Картина, яку побачили учасники рейду, була зовсім невтішною. Навіть у самому центрі міста авторитетна комісія побачила переповнені урни, на узбіччях та на зелених зонах лежали купи непотребу, недопалки, пляшки, папірці й інші відходи. Міський голова був вкрай незадоволений побаченим.
Хто ж відповідає, приміром, за прибирання зупинок та прибордюрних територій? Ці обов᾽язки покладено на комунальне підприємство «ЧЕЛУАШ». На зауваження міського голови директор підприємства Олексій Мельник зазначив, що для підтримання належного санітарного стану на бульварі Шевченка необхідно як мінімум тридцятеро осіб, натомість у наявності лише семеро. За його словами, бракує й техніки. Приміром, у наявності лише один навантажувач на все місто, який просто не в змозі впоратися із великими обсягами робіт. Як повідомила прес-служба міської ради, міський голова дав доручення керівнику підприємства покращити якість прибирання довірених територій. Звичайно, доручення голови — важливий стимул для поліпшення роботи. Одначе, як же з кадрами та технікою?
Окремі зауваження міського голови були спрямовані на адресу працівників муніципальної інспекції. Адже засміченими виявилися й ті ділянки, які належать приватним підприємцям. Саме вони мають утримувати їх у належному стані. Мають, але, на жаль, не утримують. Біля багатьох салонів та магазинів територія також засмічена, але муніципальні інспектори і вусом не моргають, за неприбрані території на їхніх користувачів не були своєчасно складені протоколи. Тепер, як пообіцяв голова, за неналежне виконання обов’язків працівники муніципальної інспекції будуть позбавлені премій.
Не обійшлося й без пряника. Кого ж похвалив за чистоту й порядок міський голова, за чистоту та порядок на прилеглих територіях, поки що залишається таємницею. Очевидно, таких знайшлося не дуже багато. Зате стосовно несумлінних утримувачів територій він пообіцяв запроваджувати жорсткі методи впливу і нагадав, що місто — спільний дім, і всі його жителі мають дбати, аби воно було охайним.
Шкода тільки, що ці прописні істини подаються як якесь відкриття, а не щоденна практика, адже всі згадані та багато інших заходів, спрямованих на благополуччя черкасців, мають виконуватися щодня і щогодини, працювати, як годинниковий механізм. Тоді в місті буде і чисто, й затишно.