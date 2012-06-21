Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
54 протоколи про порушення митних правил на суму майже 1,8 мільйона гривень склали з початку цього року працівники Тернопільської митниці.
Як поінформували у відділі організації роботи головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, за цей період від сплати штрафів у справах про порушення митних правил, за постановами митниці, до Державного бюджету України перерахували майже 270 тисяч гривень.
Тернопільська митниця також розглянула 29 справ про порушення митних правил і винесла постанови про притягнення осіб до відповідальності у вигляді штрафу на суму 281 тисячу гривень. З цього ж приводу до суду передано 15 справ.