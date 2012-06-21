Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві завершують реконструювати тамтешнє летовище, що наприкінці минулого року отримало статус міжнародного. З 9 травня повітряні ворота Полтавщини вже функціонуватимуть на повну потужність. А міжнародний пункт пропуску аеропорту «Полтава» відкриють уже найближчими днями. Перший міжнародний рейс на Анталію з міста над Ворсклою стартує тижнем пізніше, ніж планували. За даними туроператора Join Up! На 2 травня немає необхідної завантаженості літака.
Полтавські будівельники вже відремонтували дах будівлі аеропорту і зробили підвісну стелю. Звели більшість перекриттів. Підрядники готують окремі службові приміщення для прикордонників, митників, правоохоронців, санітарних служб. В аеропорту будуть окрема кімната для матері й дитини, додаткові туалети для інвалідів, додаткові місця для сидіння для пасажирів із обмеженими фізичними можливостями. Про це повідомив директор летовища Володимир Окара.
За його словами, зараз на об’єкті відновлюють і фарбують стіни, замінюють сходи та двері, осучаснюють арку центрального входу.
Вже наступного тижня на території аеропорту працюватиме інтернет із швидкістю до 100 мегабіт за секунду і Wi-Fi. Тоді ж розпочнуть встановлювати закуплене обладнання, до летовища приїдуть представники авіакомпанії Yanair, які перевірять зроблене. Найближчими днями, коли відкриються тендерні пропозиції, стане відомо, хто буде підрядником на ремонт злітно-посадкової смуги. Але, за даними Володимира Окари, вже сьогодні злітка полтавського летовища здатна прийняти літаки типу Boeing 737 на 168 місць.