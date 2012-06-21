Днями Кабінет міністрів підтримав розроблену Міністерством юстиції на доручення Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана постанову «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб», відповідно до закону МаскиШоуСтоп.
«Розроблена постанова запускає роботу міжвідомчої комісії, яка стане ефективним механізмом моніторингу і контролю за діяльністю правоохоронних органів у питаннях їхньої комунікації з бізнесом», - повідомив «Урядовому кур’єру» міністр юстиції Павло Петренко.
Комісія буде постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів і вноситиме обов’язкові до виконання рекомендації щодо справ, у яких фіксуються порушення інтересів українського бізнесу. Комісію очолить Прем’єр-міністр, а до її складу увійдуть правозахисники, представники бізнес-асоціацій та адвокатської спільноти.
«Комісія складатиметься з представників бізнесу, бізнес-асоціацій та правозахисників. У ній не буде силовиків. Правоохоронці лише будуть викликатися на засідання комісії, надаватимуть інформацію та звітуватимуть за конкретними справами, – додав міністр юстиції. – Новостворений орган розглядатиме звернення представників бізнесу, узагальнюватиме таку інформацію для підготовки відповідних законодавчих змін чи кадрових рішень та готувати обов’язкові до виконання рекомендації конкретним правоохоронним органам щодо усунення системних порушень з боку відповідних структур відносно бізнесу».
Комісія проводитиме роботу в публічному режимі з запрошенням журналістів та вирішуватиме існуючі та виявлятиме потенційні проблеми у цій сфері.