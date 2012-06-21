Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У «сірій зоні» Донбасу почало роботу мобільне відділення «Ощадбанку», співробітники якого обслуговують клієнтів – мешканців населених пунктів поблизу лінії розмежування. На Донеччині у період з 19 по 23 березня працівники цього банківського підрозділу працюватимуть за наперед оприлюдненим графіком у кількох тутешніх населених пунктах –місті Бахмут, селищі Миронівський та селі Зайцеве Бахмутського району.
Як повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, фахівці банку зможуть надати людям різноманітні банківські та фінансові послуги. Зокрема мешканці цієї території прифронтового краю зможуть отримати зарплати, пенсії та інші соціальні виплати з поточних рахунків, поповнити карткові рахунки через РОS- термінал з використанням банківських платіжних карток, здійснити різні платежі тощо.