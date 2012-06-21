Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Ремонт чергової партії танків Т-84 проведено харківським Державним підприємством «Завод ім. Малишева». Тут здійснили перевірку, відновлення або заміну всіх основних вузлів та агрегатів бойових машин, а потім естафету малишевців підхопили фахівці ДП «Харківське КБ ім. Морозова» для проведення суттєвої модернізації.
На Т-84 проводиться заміна електронних систем, зокрема встановлюються цифрові захищені радіостанції, також значну модернізацію проходить прицільний комплекс Т-84.