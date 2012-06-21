Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї до 75-річчя створення Української повстанської армії відкрито виставку присвячену антинацистському та антирадянському спротиву Організації українських націоналістів та УПА.
Історичну експозицію, яка містить 24 інформаційно-просвітницьких банерів, розроблено Українським інститутом національної пам’яті. Завдання виставки полягає у донесенні до широкої аудиторії, передусім учнівської та студентської молоді, інформації щодо постатей Організації українських націоналістів та Української повстанської армії та фактів боротьби з нацистським і радянським режимами на території України.
Впродовж минулого року Український інститут національної пам’яті провів кілька просвітницьких кампаній, зокрема: «Українська революція 1917-1921. 100 років боротьби»; «Українці в лавах об’єднаних націй перемогли агресора. 1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо»; «УПА – відповідь нескореного народу»; «Голодомор 32-33. Помста за свободу! Помста за революцію». Принагідно зауважимо, що виставка «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921», яка в цікавій та доступній формі розповідає про події, наразі експонується у районах області.