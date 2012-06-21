Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Диригенти оркестрів народних інструментів серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації днями зібралися на відкритий конкурс. Його вже вдруге організовують у стінах Львівського музичного коледжу ім. Станіслава Людкевича.
Організатори конкурсу впевнені, що метою цих творчих змагань є відродження, зміцнення, популяризація оркестрів народних інструментів, які є складовою частиною формування у молодого покоління національної свідомості, а також підтримка творчо обдарованої молоді, обмін професійним досвідом оркестрового виконавства, музичної педагогіки.
Заявки на участь у конкурсі подали 17 майбутніх диригентів оркестрів народних інструментів не лише зі Львова, а й Тернополя, Вінниці, Рівного, Житомира та Кропивницького.