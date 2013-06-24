В Україні триває реформа системи догляду та підтримки дітей, головне завдання якої — забезпечити право кожної дитини зростати у безпечному сімейному оточенні. Якщо дитина не може залишатися з біологічною родиною, важливо, щоб вона мала змогу зростати в сім’ї, — через усиновлення, прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу або в умовах, найбільш наближених до сімейних.
2025 року понад 10 тисяч дітей в Україні потрапили в родину. З них 1150 було усиновлено, також створено 326 прийомних сімей і 85 дитячих будинків сімейного типу, куди було влаштовано 2264 дитини. Для підтримки таких родин держава збільшила виплати батькамвихователям та передбачила субвенцію на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу.
«Підтримка родин із дітьми — це інвестиція не лише у добробут конкретної сім’ї, а й у майбутнє країни. У час демографічних викликів і війни наше завдання — створювати систему, яка зміцнює спроможність родин виховувати дітей і дає кожній дитині змогу зростати у сімейному середовищі», — зазначає міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Родинам потрібна підтримка на різних етапах батьківства — і коли народжується дитина, і коли сім’я приймає рішення відкрити свій дім для дитини, яка залишилась без турботи батьків. Саме тому держава посилює систему підтримки сімей із дітьми через розвиток соціальних послуг у громадах — щоб допомогти родинам долати труднощі, зберігати свій ресурс і забезпечити дитині захист та безпечне сімейне середовище.
Одна зі складових цієї роботи — впровадження пакета соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують додаткової підтримки. Його мета — надати родинам ранню доступну комплексну допомогу, запобігти кризам і мінімізувати ризик розлучення дитини із сім’єю. Потреба в такій підтримці залишається високою. Ще до повномасштабного вторгнення рівень бідності в сім’ях з дітьми був вищим, ніж у сім’ях без дітей, — 47,3% порівняно з 34,3%, а серед багатодітних родин сягав 80,8%. Наприкінці 2023го — на початку 2024 року понад 40% дітей мали недостатню споживчу спроможність, а майже половина дітей, які живуть у бідності, не отримували соціальної підтримки чи послуг, повідомляє Мінсоцполітики.