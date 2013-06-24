В Україні триває реформа системи догляду та підтримки дітей, головне завдання якої — забезпечити право кожної дитини зростати у безпечному сімейному оточенні. Якщо дитина не може залишатися з біологічною родиною, важливо, щоб вона мала змогу зростати в сім’ї, — через усиновлення, прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу або в умовах, найбільш наближених до сімейних.

2025 року понад 10 тисяч дітей в Україні потрапили в родину. З них 1150 було усиновлено, також створено 326 прийомних сімей і 85 дитячих будинків сімейного типу, куди було влаштовано 2264 дитини. Для підтримки таких родин держава збільшила виплати батькам­вихователям та передбачила субвенцію на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу.

«Підтримка родин із дітьми — це інвестиція не лише у добробут конкретної сім’ї, а й у майбутнє країни. У час демографічних викликів і війни наше завдання — створювати систему, яка зміцнює спроможність родин виховувати дітей і дає кожній дитині змогу зростати у сімейному середовищі», — зазначає міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Родинам потрібна підтримка на різних етапах батьківства — і коли народжується дитина, і коли сім’я приймає рішення відкрити свій дім для дитини, яка залишилась без турботи батьків. Саме тому держава посилює систему підтримки сімей із дітьми через розвиток соціальних послуг у громадах — щоб допомогти родинам долати труднощі, зберігати свій ресурс і забезпечити дитині захист та безпечне сімейне середовище.

Одна зі складових цієї роботи — впровадження пакета соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах або потребують додаткової підтримки. Його мета — надати родинам ранню доступну комплексну допомогу, запобігти кризам і мінімізувати ризик розлучення дитини із сім’єю. Потреба в такій підтримці залишається високою. Ще до повномасштабного вторгнення рівень бідності в сім’ях з дітьми був вищим, ніж у сім’ях без дітей, — 47,3% порівняно з 34,3%, а серед багатодітних родин сягав 80,8%. Наприкінці 2023­го — на початку 2024 року понад 40% дітей мали недостатню споживчу спроможність, а майже половина дітей, які живуть у бідності, не отримували соціальної підтримки чи послуг, повідомляє Мінсоцполітики.