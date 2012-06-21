Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У рамках музичного фестивалю «KharkivMusicFest» хор «Амадеус» Харківської дитячої музичної школи №15 імені В. А. Моцарта виступив в залі очікування Південного вокзалу.
Концерт почався з творів Йоганна Себастьяна Баха. Для виступу в зал спеціально привезли фортепіано. Під час виконання окремих творів хористам також акомпанував віолончеліст.
У ці дні і аж до завершення березня концерти проходять у різних куточках міста. «Учні музичної школи виступають в торгових центрах, метро. Таким чином, всі харків’яни можуть послухати класичну музику, яка зараз, на жаль, звучить досить рідко», – зазначила заступник директора дитячої музичної школи №15 імені Моцарта Оксана Тарасова.
Юні музиканти розповіли, що для освоєння складного репертуару, де в партитурі чотири-п’ять голосів, вони готуються кілька місяців. Багато хористів окрім вокалу вчиться грі на гітарі, фортепіано.