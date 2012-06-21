Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Єднання заради співпраці та захисту власних інтересів. Саме з такою метою 26 територіальних громад області утворили Асоціацію об’єднаних територіальних громад Черкащини. Відповідне рішення голови ОТГ ухвалили під час спільної координаційної зустрічі. Ініціював створення асоціації голова Білозірської об’єднаної територіальної громади Володимир Міцук. Він стверджує, що такі об’єднання ОТГ набувають поширення і в інших регіонах України.
— Черкащина — не перша область, де запропонували створити асоціацію територіальних громад, — зауважив Володимир Павлович. — Зараз на Черкащині діє 26 ОТГ. Їхня кількість постійно зростатиме. Вже зараз у наших громадах проживає 150 тисяч громадян, чиї інтереси ми маємо захищати та відстоювати. Об’єднання в асоціацію дає нам значні важелі для цього. Водночас це відкриває ширші можливості для співпраці з іншими асоціаціями: міст України чи ОТГ, захисту своїх інтересів.
Очолив новостворену Асоціацію об’єднаних територіальних громад Черкащини Володимир Міцук. Його заступником обрали очільника Набутівської ОТГ Олега Малюгу. На наступній зустрічі учасники асоціації оберуть правління та ухвалять положення. До його розробки долучаться всі громади-учасниці, аби всі розуміли рівень своїх відповідальності та обов’язків.
Утворення асоціації, як вважає заступник голови облдержадміністрації Ярослав Березань, — ще один крок до самостійного та незалежного вирішення нагальних питань громад-об’єднавців. Водночас такий крок значно розширює горизонти для співпраці між ОТГ не тільки в межах області, а й на всеукраїнському рівні.
– Самоорганізація людей є найліпшою формою для роботи на місцях, — зазначив посадовець. — Саме тут люди стикаються з тими питаннями, які потребують вирішення чи удосконалення. Враховують усі нюанси, які ми не можемо побачити, приміром, на рівні області. І, власне, завдяки асоціації громади зможуть подавати листи на вирішення своїх питань уже на вищий рівень. Чи то в облдержадміністрацію, чи, за нашої підтримки, навіть на державний.