Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Ми вже якось звикли, що злісними неплатниками аліментів на дітей є чоловіки. Але, як виявилося, на Черкащині на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби перебуває 615 виконавчих документів про стягнення аліментів, за якими боржницями є саме жінки. Про це повідомили в управлінні юстиції.
Отож систематично сплачують аліменти на утримання дітей лише 73 жінки, що становить менше 12 %. До решти, як зауважив начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк, вживають примусових заходів. Зокрема, 187 боржниць постановами державних виконавців тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон, 32 жінки оголошено в розшук, 155 стягувачам (чоловікам) надіслано повідомлення з роз’ясненням права на звернення до органів досудового розслідування із заявою про вчинене кримінальне правопорушення боржницями, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.
Протягом січня-лютого нинішнього року стягнуто 81 669 грн., які отримали від своїх мам 110 дітей. Загалом же станом на початок березня на виконанні в органах державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебуває 17 859 виконавчих документів про стягнення аліментів, за якими з початку року сплачено більше 11,6 млн. грн. для 15 529 дітей.
Щодо боржників, які мають заборгованість з виплати аліментів понад 6 місяців, ДВС області винесла близько 2,6 тисяч постанов про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, у праві виїзду за кордон, на користування зброєю та полювання. Правда, остання заборона дошкуляє в основному чоловікам.