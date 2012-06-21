Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
Днями жителі Мошнівського куща перекрили автотрасу. У районі мосту через річку Вільшанку, що у Канівському напрямку, зібралося зо дві сотні осіб. До мошнівчан приєдналися жителі Софіївки, Байбузів, Яснозір’я та Будища. Люди вимагали капітального ремонту дороги Р10 «Черкаси–Канів», яка проходить через село, та обмеження руху транспорту.
— Після закриття мосту через Дніпро весь транспорт поїхав через Мошни. У нас вже не просто дорога розбита. Вона «роз’їхалася» до основи. Адже коли її будували, не розраховували, що по ній рухатиметься важковаговий транспорт. Ми неодноразово зверталися до районного та обласного керівництва, маємо цілий стос листування з інстанціями, — розповів сільський голова Мошен Богдан Шкарбута. — Наше звернення зачитували вже навіть у Верховній Раді. Але далі обіцянок справа поки що не пішла. Лише в адміністративних межах Мошен потрібно відремонтувати дванадцять кілометрів дороги державного значення.
Останнім часом у селі з’явилася нова проблема: спритні водії почали об’їжджати розбитий шлях внутрішніми сільськими дорогами. Жителі села бояться, що й ті дороги, які ще залишилися, розіб’ють ущент.
До протестувальників приїхало районне керівництво, складений графік ремонтних робіт.