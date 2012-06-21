Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Сучасні методи і технології поводження із твердими побутовими відходами взялися впроваджувати на Черкащині. Облдержадміністрація дала місцевим керівникам місяць на впорядкування стаціонарних сміттєзвалищ і ліквідацію стихійних.
Нині в області діє 21 полігон твердих побутових відходів. Щороку там накопичують їх у середньому 1,1 мільйона кубометрів сміття. Переважно це харчові відходи та папір. З початку нинішного року на сміттєзвалища заборонено вивозити несортовані відходи, за це передбачено штрафи. Через місяць буде проведено комплексну перевірку.
За повідомленням профільного департаменту облдержадміністрації, роздільне збирання відходів нині запроваджено в містах обласного значення та в деяких селах Канівського, Смілянського, Кам’янського та Черкаського районів. Водночас досі не розроблені навіть санітарні схеми очищення населених пунктів у Золотоноші, Смілі, Черкасах, Умані, Жашкові й Тальному.
Поводження з твердими побутовими відходами потребує сучасних технологій. Аби їх запровадити, черкащани нині шукають інвесторів.