Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У селищі Райгородок Слов’янського району на Донеччині запрацював автоматизований пост контролю на річці Сіверський Донець у тому місці, де здійснюється централізований водозабір для потреб мешканців області. Встановлене тут сучасне обладнання відтепер контролює «самопочуття» води за 14 параметрами: біологічні та хімічні показники кисню, наявність нітратів, нітритів, амонію, калію, твердих речовин тощо.
Також пост контролю оброблятиме отриману інформацію та передаватиме її в режимі он-лайн на сайт департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, де з нею може ознайомитися кожен бажаючий. А нині керівники області протягом наступних двох тижнів намагатимуться скоординувати роботу місцевих екологів та працівників КП «Компанія «Вода Донбасу» за наступною схемою: у разі, якщо обладнання зафіксує значне забруднення води, комунальники мають відразу припинити водозабір, аби попередити небезпеку для мешканців краю.
Зараз у Донецькій області працює ще один подібний пост контролю – у Святогірську, а до кінця року, відповідно до планів, їх стане аж вісім, що дозволить контролювати якість води у найбільших річках регіону. Крім того, як повідомив голова Донецької ОДА Павло Жебрівський, є намір оголосити 2019-й роком Сіверського Дінця та вийти з ініціативою щодо системної програми очищення головної водної артерії краю, до якої разом можуть долучитися Донецька, Луганська та Харківська області.