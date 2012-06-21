Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради на Донеччині оголосило черговий набір слухачів до «Школи сімейного життя». Подібний проект існує в Україні ще з 2003 року, а ось у Донецькій області його спільними зусиллями почали впроваджувати у життя тільки у 2014-му. Хоча важливість, актуальність і необхідність цієї ініціативи підтверджує поки тривожна статистика: якщо в нашій державі розлученнями закінчуються 65 % шлюбів, то на Донеччині цей показник становить майже 80 %.
Курс навчань у «Школі сімейного життя», організованої зусиллями громадської організації «Моє покоління», департаментів сім’ї, молоді і туризму та освіти Донецької облдержадміністрації, складається з 10-ти занять, які відбуваються щотижня. «Уроки» стануть у нагоді молодим людям, які тільки готуються до шлюбу, подружжям, що вже мають певний родинний стаж, а також чоловікам та жінкам після розлучень. Слухачам для обговорення пропонують такі теми: «Основи сім’ї», «Закоханість та любов», «Конфлікти та їх розв’язання», «Сімейний бюджет», «Планування вагітності», «Стосунки з батьками» та інші.