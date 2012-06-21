Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Бахмуті на Донеччині триває підготовка для приєднання до всеукраїнської медичної системи e-Health. На території області це поки перше місто, де почали реалізовувати цей пілотний проект. Нині відповідні приготування вже вийшли на фінішну пряму: досі створена єдина апаратно-мережева структура, що об’єднала усі міські лікувальні заклади, та серверна система резервного зберігання потрібної інформації. А безпосередньо реалізація проекту дозволить автоматизувати діяльність лікарень і профілактичних закладів та запровадити електронний обіг документів: картку пацієнта, рецепт тощо.
Тобто у недалекому майбутньому пацієнт зможе записатися на прийом до лікаря чи викликати його додому завдяки електронній картці, а лікарі «швидкої», реагуючи на виклик, вже в дорозі зможуть детально ознайомитися з історією хвороби людини. За попередніми намірами, медична електронна система має запрацювати у Бахмуті на початку літа. Подібні приготування також почалися у Маріуполі, Волновасі та однойменному районі, де пілотні проекти запрацюють вже до кінця року, а у 2019-му сучасна програма впроваджуватиметься по всій території Донеччини.