Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині співробітники обласної прокуратури передали до Селидівського міського суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які внаслідок використання злочинної схеми для заволодіння державними коштами привласнили близько 1,5 мільйона гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи державного підприємства «Селидіввугілля» та його відокремлених підрозділів у складі організованої групи разом із посадовцями приватних підприємств взялися поцупити державні кошти, виділені на закупівлю палива для Вуглегірської ТЕС ПАК «Центренерго». «З жовтня 2016 по червень 2017 року посадові особи надавали незаконні вказівки про внесення до документів недостовірних відомостей із завищеними показниками зольності і вологості вугілля. Внаслідок таких протиправних дій виник неврахований фактичний залишок концентрату вугілля у кількості 776 тонн на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень, які недоотримало ДП «Селидіввугілля», – повідомили в прокуратурі Донецької області.
Під час досудового розслідування на майно підозрюваних накладено арешт на суму понад 4 мільйони гривень.
У обвинувальному акті зазначено, що лиходії скоїли злочини, передбачені двома статтями КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Ініціаторам злочинної схеми привласнення державних коштів загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років.